EA Sports FC користи вештачка интелигенција за коментари

„Електроник Артс“ користи вештачка интелигенција за да помогне во изградбата на системот за коментари во „EA Sports FC 26“, вклучувајќи го и реплицирањето на имињата на одредени играчи со гласот на коментаторот Гај Моубреј со негова дозвола. Наводно, технологијата помага во справувањето со самата скала на модерната игра, но главниот коментар на натпреварот сè уште го снимаат луѓе.

„Вештачката интелигенција долго време е дел од нашиот процес на развој, од анимација до игра, и продолжува да ги поддржува нашите тимови во креирање подобри, поодзивни фудбалски искуства. Но, кога станува збор за коментари и содржина, тоа секогаш е соработка со нашите таленти, а не замена“, изјави ЕА за Би-Би-Си.

Спортскиот коментар драматично се промени во последните 30 години. Во спортските франшизи, играчите сега се „потопени“ во секој потег, дури и во острите критики.

„Тоа е ужасен удар“, рече Моубреј во една реченица. „Што мислеа!?“ додаде Сју Смит.

Моубреј рече дека нему и на Смит ќе им требаат 10 различни начини да изговорат реченица или име на играч за да додадат увид или „боја“ на коментарот.

Моубреј, која е водење на фудбалски преноси на „Натпревар на денот“ од 2004 година, рече дека продуцирањето коментари за натпревари е работа со полно работно време.

„Коментарите треба постојано да се ажурираат со нови имиња за сите нови играчи, плус нова терминологија и нови функции во играта. Тоа е процес што постојано се развива и возбудливо е да се биде дел од него, бидејќи никогаш не запира“, рече тој.

Во текот на изминатата година, неколку големи изданија експериментираа со гласови генерирани или потпомогнати од вештачка интелигенција, што одразува поширока промена во начинот на кој студијата пристапуваат кон изведбата и дијалогот.

Само минатата година, „Fortnite“ го претстави Дарт Вејдер со глас на вештачка интелигенција, кој реагира на упатствата на играчите, пресоздавајќи го гласот на Џејмс Ерл Џонс со одобрение на неговите наследници.

Во меѓувреме, „Arc Raiders“ наводно комбинирал вештачка интелигенција преку текст во говор со традиционални снимки за одреден дијалог во играта, а „The Finals“ продолжил да привлекува внимание поради употребата на синтетизирани гласови на најавувачите.

