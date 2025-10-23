Eurostar нарача двокатни возови во вредност од 2 милијарди евра

0 SHARES Сподели Твитни

Eurostar ќе воведе двокатни возови што ќе сообраќаат низ тунелот под Ла Манш за да ја задоволат растечката побарувачка за меѓународно железничко патување од Велика Британија. Железничкиот оператор потврди дека потпишал договор од 2 милијарди евра со производителот Alstom за снабдување помеѓу 30 и 50 нови возови, објави The Guardian.Новите двокатни возови ќе почнат да сообраќаат во 2031 година, а секој ќе може да превезува повеќе од 1.000 патници. Eurostar соопшти дека возовите Celestia, првите брзи двокатни возови на британска почва, ќе имаат околу 20% повеќе седишта од најголемите постоечки возови. Дел од дополнителниот простор ќе биде зафатен со скали, но ќе има и простор за инвалидски колички, велосипеди, повеќе простор за нозе и, како што објавија, „изненадувања“.Планови за одржување и нови работни местаОператорот, во сопственост на француската SNCF, планира да ја одржува целата своја флота во своето депо Temple Mills во североисточен Лондон. Ќе инвестира дополнителни 80 милиони евра во реновирањето на депото, за кое се очекува да создаде 350 нови работни места.Објавата доаѓа во време кога регулаторот на Велика Британија, Канцеларијата за железници и патишта (ORR), се подготвува да донесе клучна одлука за тоа дали Eurostar треба да го стави просторот во Temple Mills на располагање на конкурентските компании.Неколку меѓународни оператори изразија интерес за користење на депото, вклучувајќи ги Virgin, FS Italiane (во партнерство со шпанската Evolyn) и Gemini, но Eurostar вели дека споделувањето на просторот не е изводливо со оглед на сопствените планови за проширување.Растечка побарувачка и амбициозни плановиГлавната директорка на Eurostar, Гвендолин Казенав, рече дека времето на објавување на нарачката е случајност и дека компанијата продолжува да се опоравува и да расте по години пад.„Поставувањето на оваа значајна нарачка го означува конкретното спроведување на амбициозната стратегија за раст на Eurostar: да достигне 30 милиони патници со инвестирање во целосно нова флота. Особено сме горди што за прв пат носиме двокатни возови во Велика Британија“, рече таа.Анри Пупарт-Лафарж, извршен директор на Alstom, додаде: „Овој воз од нова генерација, дизајниран да ги задоволи барањата на многу брзиот меѓународен сообраќај, ја отелотворува нашата визија за одржлива и конкурентна европска мобилност.“Новите возови ќе можат да сообраќаат на целата мрежа на Eurostar, вклучувајќи ги и планираните дестинации како што се Франкфурт и Женева. Постарите возови постепено ќе бидат повлечени од употреба, освен 17 од најновите е320, кои ќе ја зголемат вкупната флота за околу 30% откако ќе бидат испорачани сите 50 возови.Казенав ја нагласи потребата од зголемување на капацитетот за меѓународен железнички сообраќај во Велика Британија.„Потребни се приватни инвестиции, како што се 2 милијарди евра што ги ставаме на маса. Но, потребни се и политика за јавен превоз и инвестиции во простор. Треба да најдеме решенија за простор за одржување на возовите и треба да најдеме решенија и за Сент Панкрас“, заклучи таа, осврнувајќи се на патничкиот терминал во Лондон.

