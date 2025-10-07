Foreign Policy: Путин доживеа низа порази ширум светот – погледнете кој ќе им биде на Русите на границата штом заврши војната

Поражението на проруските партии на изборите во Молдавија е само уште еден во низата удари за Кремљ, анализира американското списание Foreign Policy. Според авторот Адријан Каратницки, долгогодишен аналитичар на Атлантскиот совет, Владимир Путин во последните години предизвикал сериозно слабеење на руската моќ и влијание ширум светот — од Источна Европа, преку Кавказ, па сè до Африка.

Молдавците неодамна ѝ дадоа убедлива поддршка на прозападната партија на претседателката Маја Санду, одбивајќи ги партиите поддржани од Москва. Според Каратницки, тоа е само најнов пример дека руските обиди за влијание во соседството пропаѓаат.

Најтежок пораз Русија го доживеа во Украина, каде што некогаш имаше силна поддршка меѓу населението. По инвазијата во 2022 година, анексијата на Крим и уништувачката војна, Москва го изгуби секој кредибилитет. „Кога ќе заврши војната, Русија ќе се соочи со силно вооружена Украина, чие население генерации ќе ја памети руската агресија“, пишува Foreign Policy.

Русија веќе нема доминантно влијание ниту во постсоветските држави. Евроазиската економска унија се сведе на четири стабилни членки – Русија, Белорусија, Казахстан и Киргистан – додека Ерменија официјално започна процес на приближување кон Европската Унија, а односите меѓу Москва и Баку драматично се влошија.

Американското посредување во мировниот договор меѓу Ерменија и Азербејџан, потпишан во Белата куќа во присуство на претседателот Доналд Трамп, се смета за симбол на целосната ерозија на руското влијание во регионот.

Путин ја изгуби и способноста за проекција на сила во Централна Азија, каде државите сè повеќе се ориентираат кон Кина, Турција и земјите од Заливот. Истовремено, во Европа неговата агресија доведе до експанзија на НАТО, со приклучување на Финска и Шведска, и до радикално зголемување на воените буџети на земјите членки.

Антируското расположение денес доминира низ цела Европа. Популистичките партии кои некогаш ѝ беа наклонети на Москва, како Националното обединување во Франција или Лигата во Италија, го сменија курсот, додека Австрија и Унгарија – единствените преостанати партнери – се под силен притисок од јавноста и од западните сојузници.

И надвор од Европа, Москва губи сојузници. Во Африка владите на Мали, Нигер и Буркина Фасо се разочарани од соработката со руските платеници, а во Блискиот Исток Кремљ го изгуби влијанието во Сирија и Иран. Дури и Кина, најважниот економски партнер на Русија, внимателно ја преиспитува својата поддршка.

Каратницки заклучува дека Путин повеќе не дејствува во согласност со националните интереси на Русија, туку е воден од лични мотиви – желбата за моќ, контрола и историско наследство. „Западот мора да разбере дека Путин не бара мир и не го разбира. Единствениот одговор е поддршка на Украина и јасна демонстрација дека неговиот пат ја води Русија во ќорсокак“, стои во анализата на Foreign Policy.