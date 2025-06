Google воведува нова опција за вештачка интелигенција: Сега пребарувањето на интернет ќе изгледа сосема поинаку

0 SHARES Сподели Твитни

По премиерата на I/O 2025, Google почнува да ја тестира новата функција „Пребарување во живо“ во режим на вештачка интелигенција.Доколку оваа опција е овозможена, апликацијата Google ќе прикаже „брановидна“ форма со ѕвезда под лентата за пребарување, што ја заменува кратенката Google Lens. Друг начин да се започне Search Live е преку новото кружно копче десно од полето за текст во разговорите во режим на вештачка интелигенција.Интерфејсот на цел екран има светла или темна позадина со ново лого „G“ во горниот лев агол. Има закривена бранова форма во боите на Google, додека копчињата во форма на апчиња овозможуваат опции „Исклучи звук“ и „Транскрипт“, објави 9to5Google.

Search Live in Google AI Search looks great! It’s Gemini Live with real time search to answer questions and search in real time pic.twitter.com/RE9LNkwldy— Max Weinbach (@MaxWinebach) May 20, 2025

Откако ќе поставите прашање, Search Live ќе ги прикаже веб-страниците што се користат за да се добие одговорот преку вртелешка што може да се скролува . Google може да ви постави прашања за да го прецизира вашето барање, а вие можете слободно да му поставите дополнителни прашања. Можете да излезете од апликацијата Google и да продолжите со разговор во позадина, но функцијата за камера на Search Live, која ви овозможува да стримувате видео, сè уште не е достапна. Засега, таа функционира слично на тоа како Gemini Live првпат го лансираше гласовното искуство пред да добие споделување на камерата.Search Live моментално е достапен за апликациите на Google за Android и iOS. Доколку сè уште не ви стигнал, почекајте малку и ќе се појави.



Пронајдете не на следниве мрежи: