Google го претстави Gemini 2.5 јазичниот модел

Google го претстави следниот развој на нивниот значаен јазичен модел, наречен Gemini 2.5. Оваа верзија се издигнува во нивото на интелигенција и способности, надминувајќи ги претходните изданија. Новиот Gemini 2.5 Pro Experimental е достапен за корисниците што исплаќаат одредена сума и за програмерите преку одредени алатки. Корисниците кои досега се служеа со бесплатните услуги ќе продолжат да го користат Gemini 2.0, модел кој, иако е поранг од новото издание, сè уште претставува значителен технолошки напредок.

