Google го прилагодува развојот на Android оперативниот систем на нов начин

Google неодамна објави дека ќе направи значителни промени во начинот на кој го развива Android оперативниот систем. Целиот процес ќе се одвива приватно, без јавен преглед на развојните гранки. Оваа промена има за цел да го олесни развојниот процес и да ги намали доцнењата помеѓу приватаните и јавните гранки на Android Open Source Project (AOSP).

И покрај оваа промена, од компанијата напоменуваат дека ќе продолжат да примаат придонеси од надворешни програмери. Тие ќе можат да доставуваат предлози преку јавниот AOSP Gerrit систем. Таму Google инженерите ќе ги разгледуваат и, ако се одобрени, тие ќе се внесат во интерната гранка за идна употреба. За развојниците, важно е да знаат дека aosp-main гранката сега ќе биде само за читање и заклучена. Наместо тоа, препорачливо е да се користи android-latest-release гранката која секогаш ги рефлектира најновите AOSP изданија. Моментно, оваа гранка се наоѓа на android15-qpr2-release, а во јуни се очекува преминување на android16-release.

Овој чекор од страна на Google е насочен кон зголемување на безбедносните мерки и поедноставување на развојниот процес, но сепак го намалува нивото на транспарентност кое беше карактеристика на AOSP. Останува да видиме како ова ќе влијае на заедницата на програмери и на идните верзии на Android.

Оваа промена нема да направи разлика за крајните корисници. Тие продолжуваат да користат посебно адаптирани верзии на Android на своите уреди, како на пример Pixel уредите, каде Google и досега го водеше развојот на посебен начин.

