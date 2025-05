0 SHARES Сподели Твитни

За жал, Google сè уште ги нуди повеќето функции со вештачка интелигенција директно вградени во Search како експериментални опции преку Labs, кои сè уште не се достапни во многу земји, вклучувајќи ја и нашата. Режимот за пребарување со вештачка интелигенција, наречен AI Mode, досега беше достапен за корисниците во САД преку Labs, но само преку листа на чекање. Сега, оваа функција станува достапна за сите корисници, што сугерира дека нејзиното официјално пуштање се приближува.

Со воведувањето на овој режим, корисниците добиваат одговори од вештачката интелигенција наместо со традиционалната листа на веб-страници. На десната страна се појавува лента која ги прикажува изворите на одговорите, овозможувајќи им на корисниците да отворат конкретна веб-страница ако се потребни подетални информации. Овој нов начин на пребарување е веројатно иднината и можно е да ја замени стандардната листа на веб-страници, која сè почесто е попречена од спонзорирани резултати и страници што успеваат да го изманипулираат seo алгоритмот на Google.

При објавувањето на достапноста на AI Mode, Google најави и унапредување на функцијата, која сега вклучува подетални информации што би требало да ја намалат потребата од отворање на линкови, обезбедувајќи одговори во форма на картички и самите одговори.

The post Google го проширува „AI Mode“ кај Search за корисниците во САД appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: