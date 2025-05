Google овозможува нови функции за млади корисници

0 SHARES Сподели Твитни

Според пишувањата на The New York Times, Google планира да обезбеди пристап до својот четбот Gemini за помладите корисници, односно за оние помлади од 13 години. Оваа возраст обично претставува лимит на друштвените мрежи кои имаат специјални регулации за младата публика. Децата ќе можат да користат Gemini само под контрола од родителите, преку управување со сметките за најава преку сервисот Family Link од Google. Компанијата веќе почнала да ги информира родителите кои го користат Family Link за оваа нова функционалност, истовремено предупредувајќи ги за потребата од внимателност кога се користи Gemini.

Иако Gemini ќе биде ограничен и обезбеден заштитни мерки за децата, се чини дека честопати вештачката интелигенција може да испорача непрецизни информации, а постојат и повеќе специфични предизвици поврзани со нејзината употреба. На децата ќе им се нуди можност да добиваат помош со домашните задачи, да поставуваат прашања или да создаваат приказни и други форми на креативно изразување. Засега нема прецизен датум за тоа кога оваа новина ќе стигне на пазарот, ниту пак дали најпрво ќе биде достапна глобално или само во САД и неколку други избрани пазари.

