Kажал на семејството дека ќе биде на вестите: Влегол во автомобил полн со експлозив и се удрил во електрана, но…

Еден маж од областа на Њујорк наводно им кажал на своето семејство дека ќе биде „во вестите“. После тоа, тој возел автомобил полн со експлозив во електрана во Невада, во чин што се третира како терористички напад , соопштија властите.

Полицијата во Болдер Сити (BCPD) добила повик околу 10 часот наутро по локално време во четврток, 19 февруари, дека возило пробило безбедносна врата во трафостаницата на Одделот за водоснабдување и електрична енергија, според соопштението за медиумите од Полициската управа на Лас Вегас (LVMPD).

Повикувачот, исто така, пријавил дека слушнал истрели што доаѓале од возило, според LVMPD.

Кога властите пристигнале на местото на настанот, пронашле мртов возрасен маж во сребрен „Нисан Сентра“, облечен во панцир.

„Од голема претпазливост, инцидентот се третира како поврзан со тероризам поради локацијата и пронајдените материјали“, соопшти LVMPD, додавајќи: „Моментално нема опасност за јавноста“.

На прес-конференцијата во петок, 20 февруари, шерифот на LVMPD, Кевин Мекмахил, рече дека Малони се нарекол себеси „мртов син терорист“ во порака до неговата мајка пред неговата смрт.

Истражителите, исто така, пронајдоа книги за „екстремистички идеологии“ во хотелската соба во Невада каде што престојувал Малони, вклучувајќи и некои за „бела супремација и антивладина идеологија“.

ФБИ моментално помага во истрагата. Портпарол на организацијата изјави за списанието „Пипл “: „Во моментов немаме нови информации“.

Вооружениот напаѓач подоцна беше идентификуван како Досон Малони, 23, од Олбани, Њујорк, и беше прогласен за мртов од очигледна самонанесена прострелна рана, соопшти полицијата.

Властите пронајдоа уште две пушки, пушка од типот AR, наполнети рамки и муниција, како и две термитни запаливи направи, меѓу другото, во возилото, се вели во соопштението на LVMPD.

Истражителите подоцна откриле дека Малони неодамна бил пријавен како исчезнат во Њујорк и наводно им кажал на членовите на семејството дека планира да изврши дело што „ќе го стави во вестите“.

Податоците од читачот на регистарски таблички потврдија дека Малони возел од Њујорк до Невада во изнајмен автомобил, соопштија властите.

