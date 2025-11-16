Kaко за 34 години Албанија успеа да ја помине Македонија

Пред 34 години кога Македонија станува независна држава, а кога во Албанија паѓа комунистичкиот режим, Македонија има речиси шест пати поголем бруто домашен производ од соседна Албанија.

34 години подоцна, Албанија има речиси два пати поголем бруто домашен производ од Македонија.

БДП 1991

-Македонија: 4.9 B

-Албанија: 1.1 B

БДП 2025

-Македонија: 16.69 B

-Албанија: 27.2 B

Во истиот тој период Македонија успеала да го зголеми својот БДП за нешто повеќе од три пати, а Албанија речиси за 27 пати!

Бруто-домашен производ (БДП) е еден од основните показатели на големината и успехот на една економија. Тој е централна макроекономска категорија преку која се мери вкупната економска активност на една земја.

Бруто-домашниот производ се дефинира како вкупната пазарна вредност на сите произведени финални добра и услуги во една земја во одреден период.

За овие бројки кои што ги гледате можете слободно да им се заблагодарите на сите македонски политичари во изминатите 35 години кои нашата држава ги поминала како да со неа владел Енвер Хоџа.

Лево на сликата е Тирана некогаш и денес, десно на фотографијата е Скопје, некогаш и денес…