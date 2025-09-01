Mадуро: 1.200 ракети и американска нуклерана подморница се вперени кон Венецуела

САД ја таргетираа Венецуела со 1.200 ракети, најголемата закана во историјата на Латинска Америка, изјави венецуелскиот претседател Николас Мадуро.

„Венецуела се соочува со најголемата закана со која се соочил нашиот континент во последните 100 години. Осум воени бродови со 1.200 ракети и нуклеарна подморница ја таргетираат нашата земја“, рече Мадуро на прес-конференција.

Тој ја опиша заканата од инвазија како „прекумерна, неоправдана и апсолутно криминална“.

Мадуро нагласи дека „во услови на максимален воен притисок, Венецуела прогласи максимална подготвеност за одбрана“. Претседателот го обвини американскиот државен секретар Марко Рубио за притисок врз Венецуела и дестабилизација на ситуацијата во Латинска Америка.

Венецуелскиот лидер рече дека Рубио има намера да поттикне „крвопролевање и да го обои името на Трамп со крв и да започне војна против народот на Венецуела, Јужна Америка и Карибите“. Венецуелскиот претседател нагласи дека властите го гарантираат функционирањето на земјата под сите околности.

Како што изјави, одбранбената стратегија на Венецуела вклучува и невооружена борба, дипломатска и политичка, и вооружена борба.

„Доколку Венецуела биде нападната, таа веднаш ќе влезе во период на вооружена борба… за да се гарантира мирот, суверенитетот и развојот на земјата“, рече претседателот.

Мадуро, исто така, нагласи дека 8,2 милиони граѓани на земјата изразиле подготвеност да се приклучат на народната армија и резервистите за да ја бранат земјата поради заканите од САД.

Ројтерс, повикувајќи се на извори од Пентагон, на 19 август објави дека три разорувачи на американската морнарица биле испратени во јужниот дел на Карибите до брегот на Венецуела „за да спроведат операција за борба против нарко-картелите“.

Исто така, се наведува дека нуклеарната подморница „Њупорт њуз“, ракетниот крстосувач „Ли Ери“, десантните бродови и 4.500 војници биле префрлени таму. Според „Њујорк тајмс“, американскиот претседател Доналд Трамп тајно потпишал директива за започнување со употреба на воена сила против латиноамериканските нарко-картели. Вашингтон неосновано го обвини венецуелскиот претседател Николас Мадуро дека е припадник на нарко-картелот Картел де лос Солес, чие постоење Каракас го негира.