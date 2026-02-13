Mајка го оставила новороденчето во болница и си заминала, полицијата и поднесе кривична

СВР Велес поднесе кривична пријава против 24-годишна жена од Велес поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „запуштање и малтретирање на дете“.

На 1 февруари 2026 година, по породувањето во ЈЗУ Општа болница Велес, пријавената доброволно со депониран потпис го напуштила гинеколошкото одделение, оставајќи го своето новородено бебе.

Надлежните органи преземаат мерки за заштита и згрижување на детето, а по целосно документирање на случајот против мајката ќе следува кривична пријава