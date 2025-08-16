Mедиуми: Европските лидери поканети во Белата куќа на средбата Трамп-Зеленски

Европските лидери се поканети да присуствуваат на состанокот меѓу Володимир Зеленски и американскиот претседател Доналд Трамп во Белата куќа во понеделник, објави „Њујорк тајмс“, повикувајќи се на неименувани претставници.

„Трамп ќе разговара за овој план (за решавање на конфликтот) со Зеленски во понеделник во Белата куќа, а европските лидери се поканети да присуствуваат на состанокот“, се вели во извештајот.

Порано денес, Володимир Зеленски објави дека планира да се сретне со американскиот претседател Доналд Трамп во Вашингтон во понеделник, 18 август.

„Планирам да разговарам со претседателот Трамп во понеделник во Вашингтон за сите детали за завршување на конфликтот. Благодарен сум за поканата“, напиша Зеленски на својот профил на Телеграм по телефонскиот разговор со Трамп и европските лидери. Зеленски додаде дека разговорот траел час и половина и бил суштински.

Според него, Трамп ги изложил главните точки на преговорите со рускиот претседател Владимир Путин. Зеленски нагласи дека по самитот Русија-САД, тој повторно ги координирал своите ставови со лидерите на ЕУ, повикал на прекин на огнот и дека прашањата не можат да се решат без Украина. Порано денес, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека по вчерашниот самит Русија-САД, кој го оцени како добар, го очекува Владимир Зеленски во Вашингтон во понеделник на разговори за решавање на украинската криза.