Mојсоска до Мицкоски: И сега, кој му фрла гума за спасување на ДУИ?!

Мицкоски во интервју тврдеше дека “колегијално” било да ги поддржат кандидатите на ВРЕДИ во Тетово, Гостивар и Струга (иако во Струга ВРЕДИ немаа кандидат).

За возврат, Билаљ Касами (кој го претвори Тетово во град на депонии и криминално продаваше општинско земјиште за 1 евро квадрат) – “колегијално” го поддржа Фатмир Дехари во Кичево во вториот круг. Кичево е заложник од 2013 година на криминалите и градежната мафија на Дехари, која го уништи Кичево.

И сега, кој му фрла гума за спасување на ДУИ?!