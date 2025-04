Microsoft го лансира Windows Roadmap за подобро следење на новостите во Windows 11

0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Microsoft

Корисниците на Windows 11 сега имаат нов начин за лесно информирање за сите идни функции и промени во системот, како и за тие што веќе се активирани. Ова е можна преку новата веб-страница наречена Windows Roadmap, која е создадена од компанијата и најмногу ќе им користи на системските администратори во работните средини. Microsoft објаснува дека ова е едно од главните барања од администраторите ширум светот, за да можат подобро да ги подготват компјутерите на своите вработени, дури и кога тие се во голем број.

Преку Windows Roadmap страницата, корисниците ќе можат да ги следат функциите кои се дел од Windows Insider програмата, кои се во процес на пуштање, или пак тие што веќе се објавени. Кај секоја функција ќе биде назначен датум, овозможувајќи им на корисниците да го знаат точниот момент кога функцијата ќе биде достапна, но од компанијата истакнуваат дека дел од нив може да бидат одложени или откажани.

Новата страница ги осветлува новостите за стандардните верзии на Windows 11 и Copilot+ компјутерите, каде што може да се очекуваат најголеми промени и ажурирања. Страницата не вклучува информации за други верзии како Windows Server и слични.

