Microsoft Edge добива подобрена заштита за бизнис корисници

Microsoft Edge сега е унапреден со додатна заштита на податоците за бизнис корисниците, особено во време кога вработените сè почесто пристапуваат до нив преку лични уреди. Ова ја отежнува задачата на ИТ администраторите, кои, покрај управувањето со корпоративната мрежа и компјутерите, сега мораат да водат сметка и за уреди кои се користат надвор од компанијата.

Една од новите функции е заштита при користење на неменаџирани и лични уреди за пристап до компанијата. Новите алатки вклучуваат надградби на Intune и Purview, кои овозможуваат проверки пред симнување датотеки од страна на корисниците.

Исто така, Microsoft Edge воведува заштита против несакано внесување на чувствителни информации во „четботовите“ базирани на генеративната вештачка интелигенција, поддржувајќи платформи како ChatGPT, DeepSeek, Gemini и Copilot. Овие надградби се бесплатни за сите корисници и компании, вклучени во постоечките претплати, а Microsoft Edge е интегриран на сите уреди со Windows 11 за полесно администрирање.

