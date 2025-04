0 SHARES Сподели Твитни

Филмската адаптација на популарната видеоигра “Minecraft” постигна неверојатен успех на кино-благајните, заработувајќи над 300 милиони долари ширум светот само за време на викендот на отворање.

Со тоа, “Minecraft” филмот влезе во историјата како најуспешната филмска адаптација на видеоигра по заработка во првиот викенд, надминувајќи го и хитот “Super Mario Bros”, од 2023 година, кој во истиот период инкасираше 204 милиони долари.

И покрај бројните доцнења, филмот конечно пристигна во кината минатиот петок, а публиката масовно дојде да го гледа, поставувајќи нов рекорд за најголема премиера во 2025 година, како и најгледан наслов на “Warner Bros” од 2023 година наваму.

Мислењата се поделени

Иако публиката е воодушевена, критичарите се далеку од едногласни – филмот моментално има само 47% на “Rotten Tomatoes”. Според “BBC”, британскиот “Telegraph” му дал две ѕвезди, а “Guardian” уште помалку – само една, велејќи дека филмот „изгледа како да е сниман во последен момент“.

Но, тоа не ги спречи семејствата и децата да го наполнат киносалите. Според “EntTelligence”, четвртина од гледачите биле под 13 години, а повеќе од половина – мажи.

Повеќе тука

The post “Minecraft” филмот влезе во историјата како најуспешната филмска адаптација на видеоигра по заработка во првиот викенд appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: