Morgan Stanley најавува намалување на бројот на вработени

Morgan Stanley планира да намали околу 2.000 вработени во наредните недели, што претставува прво значајно отпуштање на персоналот под новото раководство на извршниот директор Тед Пик. Според извори блиски на плановите, намалувањата ќе се спроведат низ сите сектори на компанијата, од кои ќе бидат исклучени околу 15.000 финансиски советници. Банката, која брои приближно 80.000 вработени, ја донела оваа одлука пред пазарните услови да се влошат, според истите извори, според Блумберг. Намалувањата се дел од стратегијата за намалување на трошоците, со оглед на тоа дека компанијата нема природен тек на заминување на вработените. Портпаролот на њујоршката банка одлучил да не коментира. Со отпуштањата, Morgan Stanley се придружува на останатите институции на Волстрит кои се соочуваат со економска неизвесност. На пример, конкурентната банкарска групација Goldman Sachs го забрза својот редовен процес на отпуштања и се очекува да намали од три до пет проценти од својата работна сила оваа пролет. По победата на Доналд Трамп на претседателските избори, банкарите предвидуваа зголемување на активностите, но тоа уште не се оствари, бидејќи клиентите се борат со новите тарифи и други политички промени. Неделава, американскиот министер за финансии Скот Бесант истакна дека не се грижи за падот на пазарите, кој уништи трилиони долари од вредноста на акциите, нагласувајќи дека „корекциите се здрави и нормални“. Одреден дел од отпуштањата е поврзан со индивидуалните перформанси на вработените, а други произлегуваат од промените во локациите каде што компанијата има база на персонал. Мал дел од намалувањата се должи на автоматизацијата и зголемената употреба на вештачка интелигенција, која се очекува да игра значајна улога во намалувањето на работната сила во иднина, според еден извор. Акциите на Morgan Stanley бележат пад од шест проценти од почетокот на годината, што е најслаба перформанса меѓу големите американски банки. Пик ја презеде функцијата извршен директор на почетокот на 2024 година, а од јануари годинава стана и претседател на компанијата.

