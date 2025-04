Nvidia ќе го премести производството на ВИ супер компјутерите во САД

0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Nvidia

Најновите иницијативи на Трамп, кои започнаа за време на претходната кампања и продолжија со воведување на нови царински политики, почнуваат да донесуваат резултати за неговата основна визија да се врати производството во САД, наместо тоа да се извршува во Кина и други држави. Nvidia објави дека целосното производство на нивните суперкомпјутери наменети за вештачка интелигенција, заедно со Blackwell чиповите, ќе се пресели во САД. Производството ќе се реализира во две американски држави, Аризона и Тексас. Процесот на производство и пакување е организиран во партнерство со TSMC, кои веќе имаат фабрики во земјата, како и со Foxconn, Wistron, Amkor, и SPIL.

Иако компанијата планира целосно да го префрли производствениот процес во САД, некои компоненти се уште ќе се произведуваат во Тајван и други земји, а потоа ќе бидат интегрирани во производствениот процес во САД. Постигнувањето целосна независност во овој процес се очекува во следните неколку години, а програмираниот процес се предвидува да биде целосно оперативен во следните 12 до 15 месеци.

„Моторите на глобалната инфраструктура за вештачка интелигенција првпат се создаваат во Соединетите држави,“ изјави Јенсен Хуанг, основач и извршен директор на NVIDIA. „Вклучувањето на американското производство ни овозможува подобро да ја задоволиме зголемената и се зголемувачка потреба за чипови и суперкомпјутери, го засилува нашиот синџир на снабдување и ја зголемува нашата отпорност.“

Во следните четири години, компанијата предвидува во САД да се произведе инфраструктура за вештачка интелигенција вредна до половина трилион долари. Иако Трамп овозможи исклучок за некои електронски производи, сепак крајната цел е што повеќе производители да го префрлат своето производство во САД.

Проблемот со овој план на Трамп е во тоа што долгогодишното користење на Кина како исплатлива дестинација за производство привлече голем број стручни лица и работници, па зависноста од земјата веќе не е само прашање на трошоци.

