Oбединетите нации бараат правда за израелските напади и убиства во Газа

Обединетите нации побара истрагите на Израел за незаконските убиства во Газа, вклучително и неговото „двојно бомбардирање“ на болницата Насер, во кое загинаа 20 лица, меѓу кои и пет новинари, да дадат резултати и да обезбедат одговорност, пренесува Гардијан.

„Потребна е правда“, изјави Тамин Ал-Китан, портпарол на канцеларијата за човекови права на ОН, за новинарите во вторникот во Женева. Тој додаде дека бројот на убиени новинари во Газа покренува многу прашања во врска со таргетирањето на медиумските работници.

Во понеделник, Израел двапати ја погоди болницата Насер, последната функционална јавна болница во јужна Газа . Очевидци изјавија дека вториот напад се случил токму кога спасувачките екипи и новинарите пристигнале за да ги евакуираат ранетите 15 минути по првото бомбардирање, при што загинале првите реагирачи и медиумски работници.

Во нападот со „двојно допирање“ загинаа новинари кои работеа за Ројтерс, Асошиејтед Прес и Ал Џезира, како и независни новинари. Наиде на глобална осуда. Сите три публикации издадоа изјави во кои жалат за новинарите и го повикаа Израел да ги испита убиствата.

Канцеларијата на израелскиот премиер соопшти дека „длабоко жали за трагичната несреќа“ што се случи во болницата и дека израелската војска спроведува истрага.

Портпаролот на ОН го повика Израел да се погрижи нејзината истрага да доведе до резултати, осврнувајќи се на неодамнешните израелски воени истраги кои беа затворени без решение.