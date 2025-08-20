Oвој месец сте посиромашни за 200 денари: Минималната синдикална кошница за август изнесува 65.507 денари или 1.065 евра

Вредноста на синдикалната минимална кошница за месец август 2025 година изнесува 65.507 денари, споредена со вредноста на синдикалната минимална кошница за месец јули 2025 година која изнесува 65.328 денари е зголемена за 179 денари.

Со изнајмен стан од 60 квадрати за месец август изнесува 80.882 денари.

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за храната и пијалоци, за оние 63 производи кои ги следи Синдикалната минимална кошница за месец август 2025 година изнесува 24.064 денари и споредена со месец јули 2025 година (23.682 денари) е зголемена за 382 денари, кај облеката и обувките е намалена за 114 денари, кај лична хигиена има намалување од 74 денари и кај транспортот е намалена за 16 денари.

Од податоците на синдикалната минимална кошница евидентно е дека откако завршија активните владините мерки, вредноста на синдикалната минимална кошница е зголемена за 2.816 денари односно за 4,49 %, додека кај храната и пијалаците има зголемување за 2.584 денари односно за 12,09% .