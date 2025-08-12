0 SHARES Сподели Твитни

Откако ги објави своите први модели со отворена тежина по шест години, OpenAI го лансираше долгоочекуваниот GPT-5, кој веќе може да го користат дури и корисници кои не се претплатници.Компанијата тврди дека GPT-5 носи сеопфатни подобрувања и дека е нивниот најдобар модел со вештачка интелигенција досега кога станува збор за кодирање, пишување, безбедност, прецизност и слично.„GPT-5 е првиот што ви дава чувство дека разговарате со експерт за која било тема. Ме потсетува на времето кога iPhone премина од стари на Retina екрани“, рече Сем Алтман, извршен директор на OpenAI.Тој претходно оваа година изјави дека GPT-5 ќе понуди унифицирано корисничко искуство, а новиот модел го исполнува тоа ветување. За прв пат, стандардната понуда на OpenAI е модел на инференција, што значи дека системот е програмиран да решава сложени проблеми со нивно разложување на помали делови. Претходно, ако сакавте ChatGPT да користи еден од моделите за инференција на OpenAI, мораше да ја изберете опцијата „Размислувај подолго“ од лентата за барања. Ова значеше дека повеќето бесплатни корисници дури и не знаеја дека OpenAI има поспособни модели. Со GPT-5, компанијата значително го поедностави корисничкото искуство.Што се однесува до корисникот, постојат само три верзии од новиот модел. Една од нив е GPT-5 mini и се појавува само кога бесплатните и Plus корисниците ќе го достигнат своето редовно ограничување за користење на GPT-5. Втората варијанта е GPT-5 Pro и како што сугерира името, достапна е само за претплатници на Pro планот на компанијата, кој чини 200 долари месечно. Што се однесува до ограничувањата за барања, Plus корисниците можат да го користат GPT-5 „значително“ повеќе од оние со бесплатна сметка, додека Pro корисниците можат да разговараат со GPT-5 колку што сакаат.Кога станува збор за инференција, GPT-5 е многу побрз од o3, претходниот најсовремен систем за вештачка интелигенција на OpenAI.„Толку е брз што се прашував дали навистина доволно размислува? А потоа ми даде одличен одговор“, рече Алтман.Можеби поважно е што GPT-5 има помал проблем со „халуцинации“, а OpenAI тврди дека моделот дава поточни одговори од кој било од претходните системи за инференција. На пример, при размислување, GPT-5 има околу 80 проценти помала веројатност да вклучи фактичка грешка во својот одговор отколку o3. Останува да се види како GPT-5 ќе реагира во реалната употреба, но ако OpenAI направи значителни подобрувања тука, тоа ќе биде голема работа. Халуцинациите обично се голема слабост на моделите за инференција, особено во споредба со традиционалните еквиваленти на големи јазици.OpenAI истакнува дека GPT-5 е нивната најбезбедна вештачка интелигенција досега. Прво на сите, вклучува нова функција наречена Безбедни дополнувања.„Во минатото пристапувавме кон ова од еден вид бинарен систем, ако мислевме дека барањето е безбедно, ќе се придржувавме. Ако мислевме дека не е безбедно, моделот ќе го отфрлеше. Ова функционираше добро, но како предизвик, може да има внимателно формулирани прашања што можат да бидат збунувачки. Значи, ако некој праша колку енергија е потребна за да се запали одреден материјал, тоа може да биде злонамерно лице кое се обидува да ги заобиколи безбедносните заштити и да предизвика штета, или може да биде студент кој поставува научно прашање за да ја разбере физиката на овој материјал“, рече Алекс Бојтел, раководител на безбедносните истражувања во OpenAI.Користејќи ја функцијата Безбедни дополнувања, GPT-5 ќе се обиде да го обезбеди најкорисниот одговор во рамките на безбедносните ограничувања што му ги наметнува OpenAI. Во тешки ситуации како онаа што ја опиша Бојтел, моделот ќе обезбеди само информации од високо ниво што не можат да се користат за да се наштети на никого.„Во просек, системот е и побезбеден и покорисен за корисниците, и сметаме дека ќе биде многу подобар“, додаде Бојтел.Дополнително, кога станува збор за прашања поврзани со здравјето, GPT-5 е подобар во означувањето на загриженостите и предлагањето прашања што корисникот може да ги постави на лекарот. Исто така, ќе одговори на овие прашања попрецизно, благодарение на можноста да се прилагоди на нивото на знаење и локацијата на лицето.Меѓу другото, OpenAI тврди дека GPT-5 е нивниот најдобар модел за кодирање досега. Исто така, наводно е подобар писател, а компанијата ветува дека четботот е подобар во преведувањето на нацрти во „убедлив и резонантен“ текст.Со GPT-5, OpenAI додава неколку нови функции на ChatGPT. За почеток, корисниците сега можат да ја изберат бојата на своите разговори, вклучувајќи неколку ексклузивни опции достапни за корисниците што плаќаат. OpenAI, исто така, го олесни поврзувањето на ChatGPT со Gmail, Google Calendar и Google Contacts. Откако корисникот ќе ги овозможи врските, четботот ќе знае кога автоматски да се повика на Google сметките и корисникот нема да мора да избере ништо пред да започне разговор. OpenAI ќе започне со воведување на оваа функција за Pro претплатниците следната недела, а ќе биде достапна и за други корисници.Во делот „Прилагодени инструкции“, каде што корисникот може да напише системски инструкции за да го прилагоди начинот на кој ChatGPT комуницира со него, OpenAI воведува неколку претходно поставени персони. Постојат четири опции, Cynic, Robot, Listener и „Geek“, и тие се достапни како дел од прегледот на истражувањето и можат да се променат или оневозможат во секое време.OpenAI, исто така, лансираше ажурирана верзија на својата функција „Напреден глас“, која компанијата ја воведе минатото лето. OpenAI тврди дека алатката сега е подобра во разбирањето на инструкциите и прилагодувањето на стилот на зборување на даден момент. Како дел од оваа промена, OpenAI го занемарува Стандардниот гласовен режим. Во пракса, ова значи дека компанијата сега може да понуди подобро гласовно искуство за сите бидејќи не мора да се потпира на Стандардниот гласовен режим, кој првично не е мултимодален како „Напредниот глас“ и со тоа е полош во разбирањето на нијансите на човечкиот говор.Се поставува прашањето каде ова го става OpenAI на патот кон општа вештачка интелигенција,„Го мразам терминот AGI, бидејќи сите го користат за нешто малку поинакво во моментов, но GPT-5 е значаен чекор напред кон модели кои се навистина способни. Сè уште ни недостасува нешто доста важно, но нивото на интелигенција и способност се чувствува како огромно подобрување. Секако, ако можев да се вратам пет години пред GPT-3 и да ми кажете дека го имаме ова сега, би рекол дека тоа е значаен чекор кон нешто многу слично на AGI“, заклучи Алтман.

