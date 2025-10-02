OpenAI подготвува апликација слична на TikTok, која ќе се користи за креирање содржина генерирана од вештачка интелигенција

0 SHARES Сподели Твитни

OpenAI се подготвува да издаде самостојна социјална апликација поддржана од претстојниот видео модел Sora 2 на компанијата, пишува Wired.Апликацијата наводно е многу слична на TikTok, со вертикален видео фид и навигација од лизгање до лизгање. Сепак, оваа апликација ќе креира само содржина генерирана од вештачка интелигенција, па затоа се чини дека нема опција корисникот да прикачува фотографии или видеа од својот телефон.OpenAI ќе го ограничи Sora 2 на генерирање клипови што се 10 секунди или помалку за употреба во апликацијата. Не е јасно какво ќе биде ограничувањето на моделот надвор од апликацијата.TikTok им овозможи на корисниците да прикачуваат клипови во траење до 10 минути, по првичното ограничување од 15 секунди. Се вели дека новата апликација вклучува и алатка за верификација на идентитетот.Доколку корисникот ја искористи оваа функција, Sora 2 ќе може да го користи неговиот лик во видеата што ги генерира. Ова значи дека другите луѓе ќе можат да ги означат тие корисници и да ја користат нивната сличност при ремиксирање на едно од нивните видеа. Како безбедносна мерка, OpenAI ќе им испраќа известување на корисниците секогаш кога некој друг ќе го користи нивниот лик, дури и во ситуации кога некој ќе направи видео, но не го објави на фидот на апликацијата.Софтверот ќе одбие да генерира некои видеа поради ограничувања на авторските права. Сепак, не е јасно колку ќе бидат робусни овие заштити, а „Волстрит џурнал“ објави дека „ОпенАИ“ ќе бара од носителите на права да се откажат од својата содржина во видеата што ги генерира „Сора 2“.Што се однесува до причината зошто OpenAI би ја објавил апликацијата за социјални медиуми, Wired сугерира дека компанијата видела можност откако американскиот претседател Доналд Трамп постојано го продолжуваше рокот на ByteDance за ставање на американските операции на TikTok под контрола на САД. Со додавање на социјална компонента на Sora, OpenAI можеби се надева дека ќе ги одврати луѓето од пробување други модели, бидејќи напуштањето на нивната нова апликација би значело напуштање на која било заедница што се формира околу неа.

