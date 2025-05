0 SHARES Сподели Твитни

„И покрај ‘неутралноста’ што ја прогласија српските власти, српските воени компании продолжуваат да ја снабдуваат Украина со муниција. Параванот за ова е шема што користи лажни сертификати на крајните корисници и земјите посредници. Зборувајќи за вториве, најчесто се споменуваат земји од НАТО, а тоа се Чешка, Полска и Бугарија“, се вели во соопштението.

Се додава дека неодамна во шемата се користат и африканските земји.

„Придонесот на работниците од српската одбранбена индустрија во војната што ја покрена Западот и за која Европа сака да заврши со ‘стратегиски пораз’ на Русија се мери со стотици илјади гранати, како и милиони куршуми. Малку е веројатно дека таквото снабдување може да се оправда со ‘хуманитарни причини‘. Има една очигледна цел – да се убиваат и осакатуваат рускиот воен персонал и цивилното население на Русија“, истакнуваат руските разузнавачи.

„Се чини дека желбата на српските работници од одбранбената индустрија и нивните покровители да профитираат на крвта на братските словенски народи ги натера овие луѓе целосно да заборават кој им е пријател, а кој им е непријател. Русија повеќепати им даваше помош на Србите во најтешките моменти од нивната историја“, се нагласува во соопштението.

„Да се ​​потсетиме, на пример, на ослободувањето на Србија од Отоманската Империја, спречувањето национални катастрофи за време на Првата светска војна, преговорите со фашистичките окупатори и нивните послушници за време на Втората светска војна, бомбардирањето на НАТО на Белград и трагедијата на Косово“, заклучуваат Русите.

The post Russian Spies: Belgrade Allegedly Neutral While Serbian Companies Supply Ukrainians appeared first on 365.mk.

