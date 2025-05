Samsung го објави лансирањето на новата AV линија за 2025 година

0 SHARES Сподели Твитни

Скопје, 21 мај 2025: Samsung Electronics Co., Ltd. најави дека новата 2025 AV линија ќе биде достапна од 26 мај. Во чест на ова претставување и промоција на моќта на Samsung Vision AI, компанијата организираше настан наречен „The Home of Vision“, каде што беше демонстрирана улогата на вештачката интелигенција во светот на филмовите, игрите и спортот. Настанот „The Home of Vision“ понуди прекрасно и интерактивно искуство, презентирајќи ја иднината на телевизорите на Samsung, кои сега не се едноставен екран, туку интелигентен помошник во секој модерен дом. Овие телевизори се дизајнирани да се адаптираат на секојдневните потреби и да бидат централно место во домот.

Хосе Бареиро-Лопез, потпретседателот на ТВ и AV сегментот во Samsung Европа, потврди: „Samsung се наоѓа на врвот како ТВ бренд на глобалната сцена веќе 19 години. Оваа година, нашите телевизори ги правиме вистински придружници со вештачка интелигенција, осмислени да бидат основа во секој дом.“ „Овој настан ја илустрира нашата широка ТВ линија, со фокус на подобрување на домашниот забавен амбиент. Без оглед дали сте занесени во филмска приказна, поддржувате омилен спортски тим или се забавувате во гејмерско окружување со пријателите – нашите телевизори се дизајнирани да внесат секое искуство на ново ниво, а Samsung Vision AI го овозможува тоа.“

Истражете го целосниот потенцијал на Vision AI дома. Настанот „The Home of Vision“ вклучи интерактивни простори посветени на омилените активности: гејминг, филмови и спорт, прикажувајќи како Samsung Vision AI не само што ја подобрува визуелната и звучната компонента, туку и создава нови можности за уживање. Домашното кино ја враќа магијата на култните филмски сцени со зголемена јасност и длабочина, благодарение на напредната оптимизација на сликата преку вештачка интелигенција. Телевизорите автоматски ги прилагодуваат параметрите за да го унапредат визуелното искуство преку анализа на жанрот и амбиенталниот простор. „Филмското искуство“ вклучува и AI Sound. Со анализа на акустиката, звукот се адаптира во реално време и произведува богат, просторен аудио ефект што го обвива корисникот. Аудио перформансите се подобрени низ целата нова линија, идеална за максимално уживање во филмови или серии. AI Sound работи во совршена хармонија со најновата Q-Series Soundbar на Samsung, благодарение на функцијата Q-Symphony – овозможувајќи искуство слично на киното во вашиот дом.

Спортската секција прикажува како Samsung Vision AI интелигентно се приспособува на вашите навики на гледање и на содржината што ја следите – нудејќи персонализирано искуство за секој спортски љубител. Функцијата AI Motion Enhancer Pro се фокусира на зголемување на резолуцијата за содржините со пониска резолуција, намалувајќи го заматувањето и дисторзијата на движењата на топката, приспособувајќи се на спортовите што ги обожавате. При следење на динамични натпревари, како фудбал, AI Motion Enhancer Pro интелигентно го следи движењето и резолуцијата на топката во реално време – осигурувајќи секој момент да изгледа остро и јасно, како да сте на трибините.

Samsung Vision AI нуди незаменливо искуство за гејмерите – со атмосферски поставки на QLED 4K QN90F екрани и динамично осветлување кои создаваат импресивен амбиент, прикажувајќи карактеристики што се прилагодуваат во реално време според текот на играта. Функцијата AI Auto Game Mode автоматски ги препознава игрите и жанровите, фино прилагодувајќи ги поставките за врвно гејминг задоволство – што значи дека корисниците повеќе нема да имаат потреба сами да ги менуваат опциите. Ако сте обожавател на RTS игри, а потоа сакате да преминете на FPS, AI Auto Game Mode се адаптира во реално време – и нема да испуштите ниту еден важен момент.

Поддржани од Samsung Vision AI, најновите Samsung телевизори го подигнуваат корисничкото доживување со напредна Quantum Dot технологија, нудејќи живописни и реалистични бои за незаборавно визуелно уживање. Технологијата Glare-Free, применета во одбраните модели од Neo QLED и OLED серијата, ги намалува рефлексиите, притоа задржувајќи длабоки црни тонови и остри слики дури и во осветлени простории. Новиот антирефлективен материјал обезбедува извонреден квалитет на слика во секое осветлување. Моделите како HW-Q990F и HW-Q930F нудат тродимензионален звук со поддршка за Dolby Atmos и DTS:X, овозможувајќи врвно аудио доживување.

Во 2025, следните модели од AV линијата ќе бидат на располагање од 26 мај:

• Телевизори: QN990F, QN900F, S95F, QN90F, S90F, QN85F, QN80F, QN70F, Q8F, Q7F

• Lifestyle серија: LS03FW, LS03F

• Звучници: Q990F, Q930F, Q800F, QS700F

За повеќе информации за најновата телевизиска линија со Samsung Vision AI, посетете ја страницата: https://www.samsung.com/mk.

The post Samsung го објави лансирањето на новата AV линија за 2025 година appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: