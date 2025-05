0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Samsung Додека Apple сè уште размислува за воведување на потенцијална тенка верзија на iPhone, наречена iPhone Air, Samsung веќе го направи првиот чекор со објавувањето на својот нов модел. Galaxy S25 Edge, чие официјално претставување штотуку се случи, беше навестен уште на премиерата на серијата Galaxy S25. Со напредувањето на технологијата на батериите, можно е оваа категорија на тенки телефони да стане почест избор на корисниците, што може да доведе до генерален тренд на намалување на дебелината на уредите.

Galaxy S25 Edge се издвојува со дебелина од само 5,8 милиметри, што го прави најтенкиот телефон во понудата на Samsung. Освен што е тенок, тој е и лесен, со тежина од само 163 грама, што го прави пријатен за користење. Иако досега немам можност да го тестирам, очекувам дека тој ќе понуди разнолични можности за употреба во споредба со традиционалните модели.

Иако го задржува духот на серијата, Galaxy S25 Edge мораше да отстапи од некои карактеристики. Батеријата од 3.900 mAh, која може да не ја достигне енергетската ефикасност на поголемите батерии, ќе бара почесто полнење, околу двапати дневно. За заштита, телефонот користи Corning стакло, има титаниумска рамка, и се потпира на Snapdragon 8 Elite процесорот кој е карактеристичен за серијата Galaxy. Екранот е со големина од 6,7 инчи и подржува динамична стапка на освежување од 1 до 120 херци. Моделот доаѓа со две камери, главната е со 200 мегапиксели, додека ултра широката нуди 12 мегапиксели.

The post Samsung го претстави новиот Galaxy S25 Edge телефон appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: