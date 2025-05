Samsung го претставува новиот OLED гејминг монитор Odyssey OLED G6

0 SHARES Сподели Твитни

На денешната прес-конференција во Скопје, одржана на 13 мај 2025, Samsung го презентира глобалното лансирање на револуционерниот Odyssey OLED G6, кој е првиот OLED гејминг монитор во светот што достигнува освежување од 500 Hz. Овој иновативен монитор најпрво ќе се појави на пазарите во Сингапур, Тајланд, Виетнам и Малезија, а наскоро ќе биде достапен и на останатите глобални пазари. Со над шест години водство на светскиот пазар на гејминг монитори и два успешни години во OLED сегментот, Samsung повторно ги претставува врвните достигнувања со моделот Odyssey OLED G6.

„Со непрекинатото лидерство на пазарот на гејминг монитори, Samsung воведува иновации кои го трансформираат начинот на кој играме,“ истакна Хун Чунг, извршен потпретседател за визуелни дисплеи во Samsung Electronics. „Одликувањата на Odyssey OLED G6 како прв OLED гејминг монитор со фреквенција од 500 Hz, понудуваат нова димензија на слика и гејминг искуство за луѓето ширум светот.“

Специјално дизајниран за извонредна брзина и квалитет на сликата, моделиот Odyssey OLED G6 од 27 инчи (модел G60SF) задава нови стандарди во перформансите. Со неверојатно високата фреквенција на освежување од 500 Hz, ултрабрзото време на одговор од 0,03 ms (GTG) и QHD резолуцијата направена врз основа на QD-OLED технологија, овој монитор овозможува исклучително јасна и брза слика дури и при најзасилени гејминг сцени. Сертификацијата од VESA DisplayHDR True Black 500 му обезбедува на OLED G6 живописни бои и длабоки, вистински црни тонови. Тој е компатибилен со NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, што гарантира мазно играње без треперење или прекини.

Одyssey OLED G6 е создаден за најинтензивна употреба и ги инспирира гејмерите додека ги поминуваат долгите часови игри со неговите врвни перформанси. Мониторот постигнува осветленост до 1.000 нита и може да се пофали со технологијата Samsung Glare Free, која обезбедува импресивно намалување на рефлексиите и зголемен фокус на играта. Со OLED Safeguard+ технологијата, мониторот е заштитен од прегревање и оштетување на пикселите при долготрајна употреба. Дополнително, мониторот е Pantone Validated, постигнувајќи висока боја точност и поддршка на повеќе од 2.100 бои, како и над 110 нијанси на кожа од Pantone палетата. Благодарение на QD-OLED панелот, Odyssey OLED G6 нуди извонредно реалистично и впечатливо визуелно искуство што ја оживува креативната визија на гејминг авторите.

