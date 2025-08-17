Samsung полека го освојува американскиот пазар: Продажбата расте во споредба со главниот конкурент

0 SHARES Сподели Твитни

Во вториот квартал од 2025 година, испораките на телефони на Samsung во САД се зголемија, а компанијата полека, но сигурно, го зема пазарниот удел од Apple.Во вториот квартал, испораките на Samsung во САД се зголемија, а пазарниот удел на компанијата се зголеми од 23% на 31% во споредба со претходниот период.Пазарниот удел на Apple се намали од 56% на 49% во текот на кварталот. Apple останува на врвот на американскиот пазар на паметни телефони, преземајќи го поголемиот дел од продажбата на нови паметни телефони во САД.Честопати се рангира на второ место во светот, но неодамнешните падови укажуваат на турбуленции за Apple за прв пат по повеќе од една деценија.Тоа е една од причините зошто инвеститорите ги намалија акциите на Apple за 7,5% оваа година, што е под сите американски технолошки компании со мега капитализација, освен Tesla.Во меѓувреме, акциите на Samsung пораснаа за околу 35% во 2025 година.

