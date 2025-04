Samsung претставува нова stick правосмукалка: Bespoke AI Jet Lite

0 SHARES Сподели Твитни

Скопје, 10 април 2025 г. – Samsung Electronics го претстави новиот модел Bespoke AI Jet Lite, напредна и лесна правосмукалка која ги подобрува основите на својот претходник во линијата на безжични stick правосмукалки. „Во Samsung секогаш се стремиме да создадеме решенија кои совршено одговараат на дневните задачи,“ рече Џеонг Сеунг Мун, извршен потпретседател и раководител за истражување и развој на дигитални апарати во Samsung Electronics. „Со цел да одговориме на различните барања на модерните домови, оваа stick правосмукалка е направена за да понуди значајна вшмукувачка моќ и напредни AI опции во поедноставена верзија.“

Компактност и моќно вшмукување

Новиот модел, Bespoke AI Jet Lite, е создаден со акцент на лесната конструкција, тежи само 1.45 кг во рачен режим — што е 23% помалку од претходната верзија. Оваа иновативна дизајн карактеристика ѝ овозможува на корисниците да чистат и најоддалечените агли од домот како врвовите на ормарите, ролетни, тавани и ѕидови. Дури и со додатокот на четка, правосмукалката тежи помалку од 3 кг, овозможувајќи едноставно управување за целосно чистење низ домот. Иако е полесен, уредот е опремен со HexaJet мотор кој може да ротира до 140.000 обрти во минута, создавајќи сериозна вшмукувачка моќ до 280W. Со оваа извонредна способност, правосмукалката обезбедува врвни резултати самостојно, а може да се користи и во комбинација со робот правосмукалка за целосно искуство при чистење.

Истовремено, обновените AI функции го подобруваат удобството на корисникот. Благодарение на AI Cleaning Mode 2.0, и технологијата Samsung AI Optimum Tech, правосмукалката може да ги препознава различните типови на површини, како теписи со кратки или долги влакна, или ќошиња, прилагодувајќи го вшмукувањето за поефикасно чистење, со потенцијално намалување на потрошувачката на батеријата за 14% и подобрено управување за 8%.

Напредна хигиена

Bespoke AI Jet Lite нуди врвна хигиена со својот напреден филтрациски систем. Комплектот вклучува подобрен четири-слоен HEPA филтер за ситни прашинки и оптимизирано сатуратиско запечатување, овозможувајќи фаќање на дури и најситните честички. Ова му овозможува на корисникот да дише почист воздух додека чисти, намалувајќи ја изложеноста на воздушна прашина. Покрај тоа, каминот за прашинка и компонентите на мулти-циклонскиот систем се целосно перат, овозможувајќи едноставно одржување за чисто и свежо искуство.

За дополнителна погодност, All-in-one Clean станицата нуди беспрекорно и хигиенско искуство при пражење на резервоарот за прашинка додека се полни правосмукалката. Благодарение на мулти-слоен филтрациски систем кој задржува до 99.999% прашинки, станицата ефикасно го празни резервоарот без испуштање на прашина.

Во новата понуда на правосмукалки на Samsung, Bespoke AI Jet Lite е значаен член, заедно со Bespoke AI Jet Ultra и Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra. Овие производи го потенцираат заложбата на Samsung да понуди персонализирани решенија за различни преференции на корисниците. Купувачите кои бараат максимална моќност можат да се одлучат за Bespoke AI Jet Ultra, кој обезбедува до 400W вшмукувачка моќ. За полесен модел, тука е Bespoke AI Jet Lite со 280W моќ на вшмукување. Во рамките на серијата, компанијата нуди и други варијанти како Jet 95 и 85, секоја со свои уникатни решенија за специфични потреби.

The post Samsung претставува нова stick правосмукалка: Bespoke AI Jet Lite appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: