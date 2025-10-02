Snapchat ги изненадува корисниците: Складирањето фотографии и видеа сега ќе се наплаќа, а цената е позната

0 SHARES Сподели Твитни

Популарната социјална мрежа Snapchat објави дека наскоро ќе почне да наплаќа за складирање фотографии и видеа, што предизвика негодување кај корисниците.Популарната апликација им овозможува на корисниците да зачувуваат претходно објавена содржина во нејзината функција „Спомени“ уште од нејзиното воведување во 2016 година.Според податоците на компанијата, корисниците досега зачувале повеќе од трилион спомени.Според новите правила, секој што има повеќе од 5GB зачувана меморија ќе мора да се префрли на план од 100GB, кој ќе чини 1,99 долари месечно, според TechCrunch.Поголеми пакети, вклучувајќи 250GB простор за складирање, се достапни преку претплатите на Snapchat+ и Snapchat Premium кои чинат 3,99 долари месечно.Апликацијата наведува дека повеќето корисници ќе бидат исклучени од оваа промена бидејќи имаат помалку од 5 GB содржина, додека оние кои ќе го надминат ограничувањето ќе добијат 12 месеци привремено складирање со можност за преземање спомени на уредот.Одлуката на компанијата е масовно критикувана на социјалните мрежи, а многумина ја нарекуваат неправедна и алчна, потсетувајќи дека со години користат бесплатен простор за складирање.Snapchat во април соопшти дека надминал 900 милиони активни месечни корисници – додека конкурентите како Instagram и TikTok се фалат со милијарди.Дру Бенви, основач и извршен директор на консултантската компанија за социјални медиуми „Батенхол“, верува дека на крајот сите платформи на социјалните медиуми ќе наплаќаат за складирање на податоци.„Патот до плаќање за складирање податоци на социјалните мрежи е неизбежен“, рече Бенви.

