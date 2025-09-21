Tрамп: Ќе ги бранам Полска и балтичките држави ако Русија продолжи да ескалира

Американскиот претседател Доналд Трамп вети дека ќе ги брани Полска и балтичките држави ако Русија продолжи да ескалира во регионот, објави Анадолу.

„Да“, одговори Трамп кога беше прашан дали би помогнал во одбраната на Полска и балтичките држави од Русија ако Москва продолжи да ескалира.

Ова беше кажано пред Трамп да присуствува на комеморацијата за убиениот конзервативен активист Чарли Кирк во Глендејл, Аризона.

Изјавата на Трамп уследи по кршењето на воздушниот простор на Балтичкото Море од страна на Русија оваа недела. Во петокот, три руски борбени авиони МиГ-31 влегоа во естонскиот воздушен простор над Финскиот Залив без дозвола во траење од 12 минути.

Естонија го повика вршителот на должноста амбасадор на Русија поради инцидентот и побара консултации со НАТО согласно Член 4, иако Русија негираше дека влегла во естонскиот воздушен простор. На прашањето дали бил информиран за руските кршења на естонскиот воздушен простор, Трамп рече: „Бев, не ни се допаѓа“.

Полска соопшти дека два руски борбени авиони ја нарушиле безбедносната зона околу платформата за дупчење Петробалтик во Балтичкото Море истиот ден. Покрај тоа, 19 руски беспилотни летала влегоа во полскиот воздушен простор минатата недела.