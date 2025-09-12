Tројца починати и двајца повредени со несреќата на експресниот пат Штип-Радовиш

0 SHARES Сподели Твитни

Тројца починати работници и двајца тешко повредени е билансот од тешката сообраќајна несреќа на експресниот пат Штип-Радовиш, каде утринава од мостот на Балталиска Река, во близина на штипското село Лакавица, излета комбе во кое се превезувале работници.

Директорот на ЈЗУ Здравствен дом „Панче Караѓозов“, Горан Андонов за МИА вели дека медицинскиот тим на Итната медицинска помош на лице место констатирале смрт на две лица, третиот работник е реанимиран, но подлегнал на повредите. Според првичните информации станува збор за странски работници од Бангладеш, кои биле работно ангажирани за струмичка фирма. Повредени се и еден работник и возачот на комбето.

Директорот на Клиничка болница-Штип, Владко Захариев за МИА вели дека во моментов кај нив е хоспитализарно едно лице, на кое во моментов му се прават прегледи од лекарите.

