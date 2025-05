T-Business конференција одржана во Охрид

0 SHARES Сподели Твитни

Во Охрид, Македонски Телеком организираше конференција насочена кон бизнис секторот, привлекувајќи множество посетители од компаниите и институционалните корисници од околните региони. Овие настани, кои се спроведуваат низ различни делови во Македонија во текот на годината, служат за да се истакне важноста на дигитализацијата и да се споделат најдобрите практики и искуства за примена на најновите решенија од страна на Телеком.

„Нашата цел како водечки технолошки иноватори и доверливи деловни партнери е да ја поттикнеме имплементацијата на дигитални решенија. Со овие конференции создаваме директна врска со нашите корисници и ги споделуваме нашите искуства, со цел максимално да ги искористат нашите решенија – за да бидат поуспешни на пазарот и да ги задоволат своите клиенти. Убедени сме дека вложувањата во дигитализација всушност значат инвестирање во идниот развој на нашата економска структура и заедница,” изјави Марјан Богатиновски, Главен директор за деловни клиенти на Македонски Телеком.

На конференцијата, експерти од Телеком презентираа теми поврзани со сајбер безбедност, дигитален маркетинг, и иновативни решенија за паметен град, вклучувајќи управување со енергетски ресурси, водоснабдување и јавно осветлување. Решенијата за телемедицина, кои веќе покажуваат извонредни резултати, особено привлечеа внимание. Ова беше втората конференција од ваков карактер оваа година, откако првата беше реализирана во април, во Прилеп.

