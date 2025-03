Tesla активира нов систем за заштита на автомобилите

0 SHARES Сподели Твитни

Илон Маск, основач и раководител на компанијата „Тесла“, зазеде цврст став против напади во неговите објекти во САД и воведе нова мерка – активација на „Sentry mod“ на сите автомобили во изложбените простори. Оваа одлука е одговор на зголемената низа напади врз „Тесла“ возила, кои се засилија во последно време и во Америка и на други места. Компанијата се надева дека новиот начин на надзор ќе помогне да се фатат вандалите на лице место. Еден инвеститор на „Тесла“ изјави оваа недела дека е неопходно да се зголеми безбедноста со вработување на обезбедување кое ќе надгледува изложбените простори и сервисните центри во САД и Канада секој ден од 24 часа, барем додека ситуацијата не се стабилизира. Маск брзо одговори и објави дека „Тесла“ ја подобрила безбедноста, активирајќи го системот на сите возила, без детаљно објаснување за природата на подобрувањата. Системот „Sentry“ ги користи надворешните камери на „Тесла“ автомобилите за непрестано снимање на активностите околу нив. Во последните години, системот многу им помогна на сопствениците да откријат вандали и крадци. Кога некој приоѓа на „Тесла“ објектите со намера за вандализам, може да биде сниман без да забележи. Сепак, одлуката на Маск би можела да има и негативни последици, бидејќи вандалите сега можат да се подготват и да ги покријат лицата. Покрај тоа, системот „Sentry“ не е без свои ограничувања, како што е влијанието на траењето на батеријата. Официјални податоци не постојат, но независни тестови сугерираат дека системот може да потроши од 10 до 15 проценти од батеријата на ден. Компанијата неодамна понуди надградба која ја намалува потрошувачката на батеријата за 40 проценти, што може да помогне во надминување на овој проблем. Оваа мерка доаѓа по оштетувањето на 80 „Тесла“ автомобили во Хамилтон, Онтарио, каде што возилата беа изгребани и гумите дупнати.

