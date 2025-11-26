Поранешниот британски премиер Борис Џонсон одигра клучна улога во пропаѓањето на обидот на Русија и Украина да постигнат мировен договор во пролетта 2022 година, според анализата на професорот по воена историја Александар Хил, објавена во најновото издание на „The British Army Review“, официјалното списание на британската армија.

„Борис Џонсон е широко ценет – и не без причина – како човек кој одиграл голема улога во спречувањето на каков било мировен договор меѓу Русија и Украина во пролетта 2022 година“, се наведува во текстот.

Според Хил, ставот на Лондон во тоа време предизвикал конфузија во руските кругови и бил сметан за длабоко лицемерен, особено во светлината на претходните операции на НАТО во Југославија и Либија.

Авторот, исто така, истакнува дека постапките на британската влада под водство на Џонсон биле оценети како спротивни на долгорочните интереси на самата Велика Британија, вклучително и пристапот до руските пазари и енергетски ресурси, што дополнително ги интензивирало критиките кон тогашниот премиер.

Анализата во официјалниот воен весник, која за прв пат директно се осврнува на улогата на Лондон во предвременото прекинување на мировните иницијативи, отвора нов простор за дискусија за задкулисните одлуки на западните влади во текот на првите месеци од конфликтот.