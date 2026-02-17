TikTok ве шпионира дури и без да го инсталирате, а ова е причината

0 SHARES Сподели Твитни

Платформата TikTok ги следи и корисниците кои немаат инсталирано апликацијата, благодарение на невидлив пиксел за следење кој собира информации во позадина и може да ги проследи до други корпорации.

Таканаречениот „пиксел за следење“ е мал дел од кодот што го вградуваат многу веб-страници, кој собира информации за посетителите и може да ги пренесува.

Според истражувањето на Би-Би-Си, понекогаш се пренесуваат многу чувствителни податоци, а секој што ќе кликне на информации за рак, плодност или кризи во менталното здравје на здравствени веб-страници, на пример, би можел да остави траги од податоци што завршуваат на рекламните мрежи.

Повеќето луѓе веќе знаат дека социјалните мрежи ги следат нивните активности на платформата, но помалку е познато дека TikTok нè следи и додека посетуваме страници што немаат никаква врска со оваа апликација.

Кога пополнувате формулар или барате чувствителен совет на некоја страница, пикселот може да ја испрати вашата е-адреса и пребаруваната содржина директно до базата на податоци на технолошките гиганти во исто време.

TikTok се брани велејќи дека одговорноста е на сопствениците на страниците и дека тие мора да ги почитуваат законите за приватност, но критичарите истакнуваат дека платформите свесно го поттикнуваат ова однесување бидејќи огромните податоци им носат огромен профит преку продажба на прецизно насочени реклами.

Дополнително загрижува фактот што овие податоци не се користат само за да ви се прикаже реклама за чевли или патување.

Алгоритмите можат да ги користат собраните информации за да влијаат на вашите политички ставови, да вршат дискриминација на цените или да ве охрабрат да купувате што не ви се потребни.

Експертите нагласуваат дека откако вашите интимни податоци ќе завршат во нечија база на податоци, тие остануваат таму засекогаш, создавајќи дигитален портрет што ве следи во текот на целиот ваш живот, без разлика колку се трудите да останете анонимни.

За среќа, постојат решенија кои подобро ќе ја заштитат приватноста на корисниците и бараат само неколку минути.

Според експертите, првиот и најважен чекор е да се промени интернет прелистувачот, бидејќи популарните програми како Google Chrome честопати дозволуваат прекумерно истекување на информации.

Префрлањето на побезбедни опции како што се прелистувачите Brave или DuckDuckGo може автоматски да ги блокира повеќето невидливи следбеници.

Ако сè уште не сакате да го промените прелистувачот, се препорачува да инсталирате екстензии како што се uBlock Origin или Privacy Badger.

На овој начин, можно е да се спречат страниците да ги испраќаат вашите податоци до трети страни без ваше знаење.

Сепак, експертите предупредуваат дека целосната заштита не е можна без системски промени и построги закони за приватност.

