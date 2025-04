TSMC најавува нов производствен процес за чипови, планиран за 2028 година

0 SHARES Сподели Твитни

Фото: TSMC

За време на North America Technology Symposium, TSMC го обелодени својот нов производствен процес на чипови со назив 1.4nm (A14), кој е предвиден за примена од 2028 година. Како значајни клиенти на TSMC, Apple веројатно ќе ги користи оваа архитектура за своите А и М чипови. TSMC предвидува дека овој нов процес ќе донесе подобрување на перформансите на чиповите за 15%, додека потрошувачката на енергија ќе се намали за до 30%. Ако го споредиме тоа со претстојниот 2nm процес, кој ќе биде во употреба на крајот од годината и нуди слични подобрувања, тогаш во однос на актуелните чипови, подобрувањето во перформансите ќе изнесува до 30%, а кај заштедата на енергија дури 60%. Овие иновации ќе имаат значајно влијание врз подобрувањето на вештачката интелигенција во уредите, каде што енергетската ефикасност игра клучна улога.

