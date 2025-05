Visa претставува иновации во трговијата со примената на вештачка интелигенција

0 SHARES Сподели Твитни

Сан Франциско – 30 април, 2025 – На големиот светски настан Visa Global Product Drop, беше демонстрирана иднината на трговијата со нови иновации поврзани со вештачка интелигенција, кои ќе овозможат на корисниците полесно откривање и купување на производи користејќи AI технологии. Настанот, исто така, вклучуваше нови стратешки сојузи и иновации во производството. „Со појавата на нови методи за плаќање, неопходно е тие да функционираат во постојано достапна мрежа, која е сигурна, скалабилна и секогаш иновативна“, изјави извршниот директор на Visa, Рајан МекИнерни. „Го користиме искуството и можностите на нашата мрежа за да внесеме нови производи и решенија, кои ќе ја редефинираат трговијата и ќе внесат доверба и безбедност во плаќањата со вештачка интелигенција.“

Во плановите за производен развој, Visa го лансира Global Product Drop со цел да покаже како AI и дигиталната трговија ќе создадат револуционерни промени во начинот на кој потрошувачите ги откриваат и купуваат производите. Во иднина, ќе биде нормално AI агенти да пребаруваат, одбираат, купуваат и ги менаџираат куповините на потрошувачите. За успехот на оваа замисла, довербата во овие агенти ќе мора да биде не само од страна на корисниците, туку и од банките и трговците. Visa се стреми да ја обезбеди оваа доверба со нудење едноставен пристап до нивната мрежа за сите партнери вклучени во AI трговијата – AI платформи, технолошки компании, банки, финансиски старт-апи и трговци. Ова претставува следен чекор во визијата на Visa за поврзување на повеќе купувачи и продавачи преку иновативни, сигурни дигитални плаќања.

Централната тема на оваа објава е иницијативата Visa Intelligent Commerce, револуционерен проект што ја отвара платформата за плаќања на Visa за програмери и инженери кои создаваат нова генерација трговија базирана на вештачка интелигенција. Дополнително, беа најавени нови партнерства за проширување на доступноста на стабилните дигитални валути (stablecoins). Visa исто така го продолжува развојот на својата Flex Credential платформа со воведување нови производи и услуги кои овозможуваат повеќе начини на плаќање и наплата, отварајќи ја патот за следната ера на трговскиот развој и финансиските трансакции.

Во изминатите 25 години, Visa процесираше 3,3 трилиони трансакции, а сега се подготвува за следната фаза на проширување кон AI трговијата. Потрошувачите наскоро ќе можат да овластуваат AI агенти, преку AI платформи, кои ќе можат да користат Visa картички (од кои моментално има 4,8 милијарди) на секоја локација каде се прифаќа Visa (над 150 милиони локации) за секој вид на плаќање. „Историски, Visa користеше AI за заштита од измами, но сега, AI ќе биде искористен за јакнење на потрошувачите, со цел дигиталната трговија да стане порачена, порелевантна и пријатна“, рече МекИнерни. „Плаќањето е основен сегмент на секој вид на AI трговија. Без него, нема трговски процес. Тука доаѓа довербата и експертизата што Visa ги нуди.“

Visa склучува соработки со значајни AI платформи и брендови како што се Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Stripe и Samsung, за да се постигне високо ниво на брзина и обем во развојот на AI трговијата. „Воочуваме голем потенцијал во AI агентите за трговијата – од автоматизирано нарачување намирници до посложени задачи како што се резервирање на стол во популарен ресторан или купување на билети за концерт“, изјави Џек Форестел, директор за производи и стратегии во Visa. „Целта е овие промени да донесат магија и удобност во искуството на потрошувачите и да создадат нов свет кој радикално ќе го промени начинот на купување.“

Новите производи и можности продолжуваат да бидат приоритет за Visa, која постојано инвестира во континуирано развивање на својата инфраструктура и капацитети за непрекинати и сигурни плаќања. Стабилни дигитални валути (Stablecoins) се дел од ова проширување, со Visa содејства, како што е Bridge, кои работат на развој на картички поврзани со stablecoin за повеќе земји преку интеграција на API.

Проширувањето на Flex Credential ја претставува новата генерација на Visa картички кои овозможуваат конверзија меѓу различни платни начини. Со лансирањето во нови региони, Visa заедно со Klarna ќе го донесе Flex Credential во САД, што ќе биде прва можност за конверзија од дебитна во “купи сега – плати подоцна” во Европа. Со цел да донесе нови платни можности и пристап, Visa воведува Visa Pay услуга, како и Visa Accept, кои ќе го олеснат поврзувањето и приемот на плаќања на глобално ниво.

