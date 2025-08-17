VMRO DPMNE: СДСМ си го плаќал идеологот Фрчкоски, со 200 илјади евра преку Еразмус +, уште ли одработува заради тоа

0 SHARES Сподели Твитни

СДС си го плаќал идеологот Фрчкоски, со 200 илјади евра преку Еразмус +, уште ли одработува за овие пари? Еразмус + на Лидија Димова и Зоран Заев дале 200 илјади евра на проект на кој конкурирал Фрчкоски. Каде е сега тој?, рече на прес-конференција Валентин Манасиевски, член на ЦК на ВМРО-ДПМНЕ, што ја пренесуваме интегрално.

Фрчкоски со години е најгласен протеже на СДС, тој ги изнесува на површина работите кои СДС ги мисли, а не сака јавно да ги каже.

Секогаш кога треба некој да се извреѓа, да се нападне или да се шиканира, тука е Фрчкоски.

Ова е начинот на кој СДС ја користел Еразмус +. Плаќани биле судии, професори, и квази експерти.

Во СДС владее страв и паника, бидејќи излегуваат на виделина сите работи кои ги правеле СДС, Заев и Димова.

https://www.swisstransfer.com/d/a97a1a4d-1c25-40dd-b7eb-a91e333c5af7

