WhatsApp доби асистент за пишување, управуван од вештачка интелигенција

0 SHARES Сподели Твитни

WhatsApp претстави асистент за пишување со вештачка интелигенција, во случај на корисникот да му е потребна помош со текст или нешто слично.Вештачката интелигенција дава предлози во различни стилови, како што се професионални, смешни или поддржувачки. Откако ќе се генерираат, корисникот може да продолжи да ја уредува пораката доколку е потребно.Сè што треба да направите е да ја побарате новата икона со молив во еден-на-еден или групен разговор, а вештачката интелигенција ќе се погрижи за останатото. Апликацијата моментално се воведува, но само на англиски јазик и за корисниците во САД. Компанијата вели дека се надева дека ќе „ја понуди на други јазици и земји подоцна оваа година“.Сепак, постои прашањето за приватноста. Пораките на WhatsApp се заштитени со енкрипција од крај до крај, но барањата преку вештачка интелигенција обично се испраќаат некаде до центар за податоци во облак. За среќа, компанијата ја изгради оваа функција врз постоечката технологија на Meta наречена Приватна обработка, која им овозможува на корисниците да ја користат Meta AI без ризик некој друг да ја прочита пораката или какви било предложени измени.Ова функционира слично на Private Cloud Compute на Apple, кој исто така се интегрира со вештачка интелигенција без да ги испраќа сите податоци во облакот. Мета тврди дека технологијата го зачувува „основното ветување на WhatsApp за приватност, осигурувајќи дека никој освен корисникот и луѓето со кои разговара не може да пристапи или да ги сподели своите приватни пораки“.Кога аспектот на приватноста се игнорира, самата функција останува. Речиси секоја платформа има некаков вид асистент за пишување со вештачка интелигенција во овој момент, па прашањето е што ја прави оваа посебна.Исто така, прашање е дали има каква било корист од користењето на вакво нешто во контекст на брз текстуален разговор.

Пронајдете не на следниве мрежи: