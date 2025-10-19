WhatsApp подготвува забрана: Во овие случаи, ќе ви блокира испраќање пораки

0 SHARES Сподели Твитни

Апликацијата првично беше замислена како едноставен начин за испраќање пораки до лични контакти, но со текот на времето еволуираше и стана посложена, со групи, заедници и деловни пораки. Поради овие промени, луѓето сега добиваат повеќе пораки од кога било досега и им е тешко да ги испратат сите.Сите пораки што корисниците и бизнисите ги испраќаат до други ќе се сметаат во ова ново месечно ограничување, освен ако не добијат одговор. На пример, ако се сретнете со некого на конференција и му испратите три пораки, тоа се смета во ограничувањето.WhatsApp сè уште не објави кој ќе биде точниот лимит, бидејќи во моментов тестира различни ограничувања.Меѓутоа, кога корисник или бизнис ќе се приближи до ограничувањето, апликацијата ќе прикаже предупредување во форма на скокачки прозорец со бројач, за да можат да избегнат забрана за испраќање пораки.Компанијата изјави за TechCrunch дека тестот ќе биде активен во повеќе земји во наредните недели. Тие исто така рекоа дека просечните корисници веројатно нема да го достигнат тој лимит и дека нивното искуство со користење на апликацијата нема да биде засегнато. Оваа контрола е дизајнирана да биде ефикасна против луѓе и компании кои испраќаат масовни пораки и им испраќаат спам на други корисници.Во текот на изминатата година, WhatsApp се обидуваше да го ограничи ова однесување со спам преку разни алатки и заштитни мерки. Во јули 2024 година, компанијата започна со тестирање на ограничувањата за бројот на маркетиншки пораки што бизнисите можат да ги испраќаат до корисниците месечно. Исто така, во текот на 2024 година, беше воведена опција за корисниците да се отпишат од листата за примање маркетиншки пораки од компании. На тој начин, тие можат да добиваат ажурирања или поддршка од компанијата без да бидат спамирани.Порано оваа година, WhatsApp започна да експериментира со ограничување на бројот на емитувани пораки што корисниците и бизнисите можат да ги испраќаат до други. Компанијата соопшти дека започнала со спроведување на експериментот во повеќе од десетина земји, вклучувајќи ја и Индија, еден од нејзините најголеми пазари со над 500 милиони корисници.

Пронајдете не на следниве мрежи: