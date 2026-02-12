WhatsApp тврди дека Русија се обидела целосно да ја блокира апликацијата за пораки

0 SHARES Сподели Твитни

Русија се обиде целосно да го блокира WhatsApp во земјата, објави компанијата, што е најновиот потег во напорите на властите за понатамошно зајакнување на контролата врз интернетот.

Портпаролот на WhatsApp изјави во среда вечерта дека потегот на руските власти имал за цел „да ги натера корисниците да користат апликација за државен надзор“, осврнувајќи се на руската апликација за пораки MAX, поддржана од државата, која критичарите ја сметаат за алатка за надзор.

„Обидот да се изолираат повеќе од 100 милиони луѓе од приватна и безбедна комуникација е чекор назад и може само да доведе до помала безбедност за луѓето во Русија. Ние продолжуваме да правиме сè што можеме за да ги одржиме луѓето поврзани“, изјави портпаролот на WhatsApp.

Руската влада веќе ги блокираше големите социјални мрежи како Твитер, Фејсбук и Инстаграм и ги засили другите ограничувања на интернет откако Русија започна голема инвазија на Украина во 2022 година.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека сопственикот на WhatsApp, компанијата Meta Platforms, треба да ги почитува руските закони за да може апликацијата да биде деблокирана, објави државната новинска агенција Тас.

Порано оваа недела, рускиот регулатор за комуникации Роскомнадзор објави нови ограничувања за апликацијата Телеграм, откако ја обвини дека одбива да го почитува законот. Овој потег предизвика остри критики од воените блогери, кои предупредија дека Телеграм е широко користен од руските војници кои се борат во Украина и дека неговото ограничување би можело да ги наруши воените комуникации.

И покрај најавата, Телеграм претежно работи нормално. Некои експерти велат дека е потешка цел од WhatsApp. Некои руски експерти веруваат дека блокирањето на WhatsApp би ослободило технолошки ресурси и би им овозможило на властите целосно да се фокусираат на Телеграм, што е нивна приоритетна цел.

Властите претходно го ограничија пристапот до WhatsApp пред да одлучат за неговата конечна забрана во среда.

Под власта на претседателот Владимир Путин, властите водеа планирана и повеќеслојна кампања за ограничување на интернетот. Тие донесоа рестриктивни закони и забранија веб-страници и платформи кои не ги почитуваат, а во исто време вложија напори во развој на технологии за следење и манипулирање со интернет сообраќајот.

Руските власти го забавија YouTube и постепено ги заострија ограничувањата за популарните апликации за пораки, блокирајќи ги Signal и Viber и забранувајќи ги гласовните повици преку интернет на WhatsApp и Telegram. Во декември, тие воведоа и ограничувања за услугата за видео повици FaceTime на Apple.

Иако сè уште е можно да се заобиколат некои ограничувања со користење на VPN услуги, многу од нив редовно се блокираат.

Во исто време, властите активно промовираа „национална“ апликација за пораки наречена MAX, за која критичарите тврдат дека може да се користи за надзор. Платформата, која од страна на програмерите и службениците се промовира како централно место за пораки, пристап до онлајн владини услуги, плаќања и друго, отворено наведува дека ќе споделува кориснички податоци со властите по барање. Експертите, исто така, истакнуваат дека не користи енкрипција од крај до крај.

The post WhatsApp тврди дека Русија се обидела целосно да ја блокира апликацијата за пораки appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: