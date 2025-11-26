„Wind shear“, направи хаос на скопското небо и ги одложи слетувањата во Скопје

0 SHARES Сподели Твитни

Феноменот „wind shear“, претставува промена на брзината или на насоката на ветерот на релативно кратко вертикално или хоризонтално растојание во атмосферата.

Синоќа авиосообраќајот на скопскиот аеродром е нарушен поради влошени временски услови и појава на опасен метеоролошки феномен „wind shear“, кој претставува сериозен ризик при слетување.

Според последните информации, најмалку два лета – од Истанбул и од Венеција – не успеале безбедно да пријдат кон скопската писта и биле пренасочени кон Приштина.

Особено драматична била ситуацијата со летот од Венеција, кој повеќе од еден час кружел над Скопје пред екипажот да донесе одлука за пренасочување.

Нарушувањата во авиосообраќајот продолжуваат, а патниците се очекува да добијат дополнителни информации од своите авиокомпании. објави Скопје1.мк

Феноменот „wind shear“, претставува промена на брзината или на насоката на ветерот на релативно кратко вертикално или хоризонтално растојание во атмосферата. Ова претставува варијација на брзината на ветерот, што вклучува и магнитуда (брзина) и насока.

Стручњаците потсетуваат дека „wind shear“ е еден од најопасните метеоролошки феномени за пилотите и може да предизвика нагло губење на висина при финалниот приод, што го прави секое слетување потенцијално ризично. Аеродромските служби внимателно ја следат состојбата и ги преземаат сите неопходни мерки за безбедност на патниците и екипажите.

Пронајдете не на следниве мрежи: