Wolt започнува со работа во Македонија, подобрувајќи ги услугите за испорака во Скопје

(Скопје, 1 април 2025 година) – Светски познатата технолошка фирма Wolt, позната по врвните услуги за достава, ги отвори своите врати во Македонија, овозможувајќи брзи, сигурни и квалитетни испораки за корисниците во Скопје. Со стотици ресторански партнери и малопродажни продавници, како и мрежа од курири, Wolt се подготвува да ја модернизира удобноста во земјата. Македонските клиенти отсега можат да прават нарачки од водечки ресторани, кафе-барови, супермаркети и мали продавници преку Wolt апликацијата, со очекувано време на достава од околу 30 минути. Благодарение на напредната технологија, извонредната услуга и можноста за следење на нарачките во реално време, Wolt нуди безпроблемно искуство за сите деловни субјекти и потрошувачи.

„Со големо задоволство го лансираме Wolt во Македонија. Скопје е динамичен и енергичен град, богат со различни кујнски понуди и зголемена потреба за дигитални иновации. Нашата намера е да воспоставиме нови стандарди во брзината на испорака, ефикасноста и задоволството на клиентите. Со нетрпение очекуваме да ги поддржиме локалните бизниси во нивниот развој, да создадеме нови работни места и да обезбедиме метод без напор за брза достава на омилената храна и производи“, изјави Ѓорѓе Давидовиќ, кој ја води компанијата во Македонија и Србија.

Проширувањето на Wolt ќе донесе големи користи за локалните ресторани и продавници, доделувајќи им пристап до поширока клиентела, напредни дигитални средства и операционална поддршка. За испорачувачите, Wolt обезбедува флексибилност во зголемување на заработката, овозможувајќи им да го планираат сопствениот работен распоред, додека добиваат фер и транспарентна плата. Откако почнува со работа во Скопје, Wolt има планови за натамошно проширување кон други градови низ Македонија, овозможувајќи им на уште поголем број граѓани да ги искусат нивните услуги. Wolt апликацијата е веќе достапна за преземање на iOS и Android, а нарачки може да се прават и преку нивната веб-страница. За дополнителни информации, посетете го нивниот вебсајт.

