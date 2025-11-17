X лансира нова функција за разговор: Доаѓа конкурент на WhatsApp и Viber

0 SHARES Сподели Твитни

Платформата X воведе нова функција за разговор, која ги заменува постоечките DM пораки и ги претвора во пораки слични на WhatsApp, Telegram или Signal.

Новиот систем нуди видео и аудио повици, испраќање различни датотеки, како и можност за уредување и бришење пораки. Исто така, постојат безбедносни опции како што се енкрипција од крај до крај и известувања кога некој ќе направи снимка на екранот.

Чет е веќе достапен на iOS и веб, а наскоро ќе биде достапна и верзија за Android. Исто така, беше најавена и гласовна белешка за кратки аудио пораки.

Ја подготвив оваа функција X месеци

Првата верзија на шифрирани пораки пристигна на почетокот на годината, но беше привремено оневозможена во мај поради технички проблеми.

Сега, според центарот за поддршка на X, претходните ограничувања се отстранети, што овозможува шифрирање и на групните разговори и на медиумската содржина. Сепак, метаподатоците сè уште остануваат незаштитени, а компанијата отворено признава дека во моментов не спречува напади од типот „човек во средина“.

Беше објавено дека работат на алатки што би овозможиле проверка на автентичноста на шифрираните разговори во иднина.

