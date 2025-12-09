Аларм во Источна Европа: Прогласена вонредна состојба поради мистериозни балони од Белорусија

0 SHARES Сподели Твитни

Литванската влада прогласи вонредна состојба на национално ниво во вторник наутро поради загриженост за јавната безбедност по повторените упади на шверцувани балони од Белорусија во литванскиот воздушен простор, објави Ројтерс.

„Вонредната состојба е прогласена не само поради нарушување на цивилниот воздушен сообраќај, туку и поради интересите на националната безбедност“, изјави министерот за внатрешни работи Владислав Кондратовиќ на владина седница што беше емитувана во живо.

Според министерот, прогласувањето вонредна состојба ѝ дава на литванската армија поголема оперативна слобода, па ќе може да дејствува во координација со полицијата или дури и самостојно. Сè уште не е познато колку долго ќе остане на сила мерката.

Литванската влада тврди дека балоните се испратени преку границата од белоруски шверцери на цигари. Тој го опишува потегот како хибриден напад и го обвинува белорускиот претседател Александар Лукашенко дека намерно не презема мерки против шверцерите.

Овие инциденти се случуваат континуирано. Аеродромот во Вилнус, кој се наоѓа на околу 30 километри од белоруската граница, веќе мораше привремено да биде затворен повеќе од десет пати поради прелетувања на балони. Последниот пат тоа се случи во саботата.

Предлогот за прогласување вонредна состојба го поднесе литванското Министерство за внатрешни работи во петокот. Опозицијата во парламентот бара уште порешителен потег, односно прогласување вонредна состојба, за која парламентот може да гласа во случај на закана за уставниот поредок на земјата.

Белорусија, која во 2022 година ѝ дозволи на Русија да ја користи нејзината територија за инвазија врз Украина, негира одговорност за лансирањето на балонот и ја обвинува Литванија за провокации. Лукашенко, сепак, претходно изјави дека Белорусија ќе се извини доколку се докаже вмешаноста на неговата земја во инцидентите во Литванија.

