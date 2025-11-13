Дурмиши: Ќе има зголемување на минималната плата во март

0 SHARES Сподели Твитни

Министерот за економија, Бесар Дурмиши, објави дека минималната плата во Северна Македонија ќе се зголеми за околу 2.000 денари во март 2026 година.

Според него, овој чекор е дел од планот на Владата за подобрување на животниот стандард и поддршка на работниците со пониски приходи.

Дурмиши нагласи дека Владата работи на усогласување на минималната плата со растечката инфлација и трошоците за живот, со цел работниците навистина да почувствуваат подобрување во семејните буџети.

Од друга страна, Сојузот на синдикати на Македонија (ССМ) продолжува да инсистира на своето барање минималната плата да достигне 500 евра, нагласувајќи дека со сегашното зголемување таа сè уште останува недоволна за покривање на основните месечни трошоци.

Дурмиши објави и дека се направени измени во Законот за финансиска поддршка на инвестициите.

„Со измените на Законот за финансиска поддршка на инвестициите, градиме јасна и транспарентна рамка што го промовира економскиот развој, создавањето нови работни места и зголемувањето на платите. Нашата цел е да привлечеме инвестиции со додадена вредност што носат технологија, иновации и поголема продуктивност. Ќе им се даде поддршка на компаниите што инвестираат во преработувачката индустрија, моторот на реалната економија“, најави Дурмиши.

