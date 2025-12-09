Еве каде ќе живее Зохран Мамдани: Вистински луксуз го чека градоначалникот на Њујорк по неговата инаугурација

0 SHARES Сподели Твитни

Новоизбраниот градоначалник на Њујорк, Зохран Мамдани, ќе живее во вила на Менхетен како и неговите претходници.

Куќата Грејси, позната и како Мала Бела Куќа, датира од 1799 година и служела како резиденција на повеќето градоначалници на Њујорк од Втората светска војна.

Мамдани, за кого прифатливите станови беа едно од централните прашања за време на кампањата, не потврди дека ќе живее таму веднаш по победата во ноември.

Комплексот, кој наводно има пет спални соби, има и зголемено обезбедување за да ги заштити градоначалникот и неговото семејство.

„Оваа одлука се сведуваше на безбедноста на нашето семејство и посветувањето на моето внимание на спроведувањето на агендата за прифатливост за која гласаа жителите на Њујорк“, рече Мамдани.

Мамдани претходно живеел во населбата Асторија во Квинс. Областа е вообичаено дом на многу семејства од средната класа. Исто така е позната по изобилството на имигрантски заедници.

Станот на Мамдани во Квинс е стабилизиран со кирија, токму за она за што тој се залагаше, што значи дека градот поставува ограничувања за тоа колку станодавците можат да ја зголемат киријата секоја година.

Евиденцијата покажа дека Мамдани плаќал околу 2.300 долари.

Кога Мамдани ќе се всели, некаде околу неговата инаугурација на 1 јануари, тој ќе се најде во многу поинаква средина од неговиот скромен дом во Асторија.

Вилата Грејси е изградена во 1799 година. Се наоѓа во паркот Карл Шурц, на раскрсницата на авенијата Ист Енд и 88-та улица во населбата Јорквил на Менхетен. Внатрешноста на вилата е мешавина од модерни и историски артефакти расфрлани низ целиот план на приземјето, кој вклучува влезен хол, дневна соба, кујна, библиотека и трпезарија.

