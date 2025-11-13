Жика Јокшиќ купи гробно место до Саша: „Бане Обрадовиќ требаше да биде таму, но му отстапи место на Поповиќ затоа што одеднаш си замина“

0 SHARES Сподели Твитни

Водителот Жика Јакшиќ откри дека пред 8 години купил место за погреб на гробиштата Бежани и дека ќе почива покрај Саша Поповиќ.

Поп-магионичарот Саша Поповиќ почина на 1 март 2025 година во Париз и беше погребан на гробиштата Бежани во Белград.

Неговиот долгогодишен пријател и колега Жика Јакшиќ сега откри непознати детали и призна дека Бане Обрадовиќ му го дал своето погребно место на Саша Поповиќ .

– Пред седум или осум години го купив мојот вечен дом. Првично, Бане Обрадовиќ требаше да биде таму, но бидејќи Саша ненадејно замина, му го отстапи местото и така Саша и јас, кога ќе умрам, ќе бидеме до него и тоа ќе бидат најсреќните гробишта на светот. Ќе ги направиме „ Ѕвезде Гранда “ и „ Никогаш не е доцна “ во мир, рече Жика со насмевка во емисијата „Гламур и драма“.

Тој зборуваше за последиците од мозочен удар

Инаку, водителот Жика Јакшиќ неодамна доживеа мозочен удар, а неодамна проговори за последиците и откри како напредува неговото закрепнување.

Жика Јакшиќ се сети на денот кога доживеал мозочен удар и откри какви симптоми имал.

Едно утро станав, се истуширав и не забележав ништо додека не почнав да се бричам. Се чувствував како десната рака да не ми е моја, видов во огледалото дека десната страна од лицето ми падна и не можев да зборувам. Сфатив дека е мозочен удар, излегов од дома и еден вработен ме однесе во КБЦ Бежанијска коса, таму веднаш утврдија дека е мозочен удар и ме префрлија во болницата Свети Сава . Бев опкружен со илјада лекари, имаше многу снимања. Дури по 24 часа се освестив и зборував како најпијан човек – рече Жика, кој помина една недела во болница, по што започна со рехабилитација.

– Сè уште имам проблеми со говорењето и чувствувам дека десната страна ми е хендикепирана. Често се губам во разговор, само застанувам, ми се случува конфузија во главата – рече водителката која оди кај логопед двапати неделно.

– Високиот притисок е штетен бидејќи поминува низ вените и артериите, ѕидовите на крвните садови се оптоваруваат – објасни тој за локалните медиуми.

