Зеленски објави по средбата со Трамп, објавата привлече големо внимание поради еден збор

Се огласи претседателот на Украина, Володимир Зеленски, на социјалната мрежа Х по кратката средба со неговиот американски колега Доналд Трамп.Зеленски и Трамп накратко разговараа во базиликата Свети Петар во Ватикан , во пресрет на погребот на папата Франциско.Неверојатни фотографии од двајцата светски лидери, кои седат на две столчиња и се гледаат, го обиколија светот, а Зеленски беше прилично скротен во својата објава по средбата.Зеленски рече дека средбата со Трамп била „многу симболична средба“ која има „потенцијал да стане историски, доколку постигнеме заеднички резултати“.Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2025„Се надевам на резултати поврзани со сè што разговаравме. Заштита на животите на нашиот народ. Целосен и безусловен прекин на огнот. Сигурен и траен мир што ќе спречи избувнување на нова војна“, рече Зеленски.Постот на Ксу го заврши со заблагодарување на американскиот претседател.Да потсетиме, се зборуваше дека Трамп и Зеленски ќе разговараат во текот на денот, но пред неколку минути стигна веста дека Доналд и Меланија го напуштиле Рим, па не е јасно дали воопшто имало друга средба.



